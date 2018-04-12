В ЦДРА прошла отчетно-выборная конференция Российского Союза ветеранов

С отчетным докладом о деятельности организации выступил её председатель генерал армии Михаил Моисеев

В Краснознаменном зале Центрального Дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе состоялась X отчетно-выборная конференция Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов».

С отчетным докладом о деятельности организации за период с 2013 года по сегодняшний день на конференции выступил председатель Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» генерал армии Михаил Моисеев.

Докладчик отметил, что Краснознаменный зал ЦДРА далеко не случайно выбран местом проведения нынешней конференции. Он очень памятен и дорог ветеранам. Именно здесь, в стенах еще Центрального Дома Советской Армии, в 1956 году с учредительной конференции началась славная биография Советского комитета ветеранов войны, ставшего прообразом Российского Союза ветеранов, здесь же в последующие годы проходили многие другие важные ветеранские мероприятия, на которых принимались судьбоносные для организации решения.

Сегодня Российский Союз ветеранов является ведущей общественной организацией ветеранов не только в нашей стране, но и за рубежом. Ныне успешно преодолена тенденция сокращения рядов региональных отделений РСВ и, напротив, можно вести речь об их укреплении. Об этом свидетельствует цифра: 2,8 миллиона человек — таков численный состав организации на сегодняшний день.

Об эффективности деятельности Российского Союза ветеранов свидетельствуют его дела, которые затрагивают практически все сферы жизни российского общества. Так, организация активно участвует в решении социальных проблем граждан страны, особенно старшего поколения. В центре ее внимания — забота о здоровье, жилищных условиях ветеранов, их пенсионном обеспечении. Наравне с этим — большой комплекс мероприятий по военно-патриотическому воспитанию, которые сегодня проводятся под знаком подготовки к 75-летию Великой Победы. Не забыты духовно-нравственный аспект, борьба с терроризмом, экологическая деятельность, взаимодействие с молодежными общественными организациями, международная политика и многое другое, что волнует россиян.