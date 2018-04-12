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Гарай: «У „Валенсии“ преимущество над „Барселоной“
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Гарай: «У „Валенсии“ преимущество над „Барселоной“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай надеется нанести «Барселоне» первое поражение в Ла Лиге, надеясь, что соперник разбит после римского фиаско.
— Надеюсь, что «Барселоне» до сих пор больно, и что все пойдет хорошо для нас, и мы добьемся важной победы, — сказал Гарай Radio MARCA. — Мы знаем, насколько сильный удар получил соперник, и думаю, что по этой причине у нас есть преимущество. Однако я опасаюсь команду, с которой нам предстоит сыграть.
Мы полны энтузиазма и желания провести хороший матч, а также вернуться в Валенсию с хорошим результатом. Нам нужно добыть три очка и продолжить нашу серию, — добавил Гарай.
"Валенсия" идёт третьей в чемпионате Испании, отставая от «Барселоны» на 14 очков.
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