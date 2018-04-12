Гарай: «У „Валенсии“ преимущество над „Барселоной“

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай надеется нанести «Барселоне» первое поражение в Ла Лиге, надеясь, что соперник разбит после римского фиаско.

— Надеюсь, что «Барселоне» до сих пор больно, и что все пойдет хорошо для нас, и мы добьемся важной победы, — сказал Гарай Radio MARCA. — Мы знаем, насколько сильный удар получил соперник, и думаю, что по этой причине у нас есть преимущество. Однако я опасаюсь команду, с которой нам предстоит сыграть.

Мы полны энтузиазма и желания провести хороший матч, а также вернуться в Валенсию с хорошим результатом. Нам нужно добыть три очка и продолжить нашу серию, — добавил Гарай.

"Валенсия" идёт третьей в чемпионате Испании, отставая от «Барселоны» на 14 очков.