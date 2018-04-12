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Начался второй сезон образовательного проекта «Естественный интеллект»
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Начался второй сезон образовательного проекта «Естественный интеллект» 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Стартовал второй сезон онлайн-игры «Естественный интеллект». Бесплатно проверить свои знания в естественнонаучных дисциплинах можно будет до окончания всего конкурса. Главный приз игры — поездка в Германию. Подробности можно узнать на сайте проекта.
Принять участие в игре могут люди старше 14 лет. По словам организаторов, задания требуют знаний по биологии, химии, физике, географии в объеме как средней, так и высшей школы. На прохождение каждого этапа дается 30 минут и только одна попытка. Количество верно выполненных заданий каждого этапа отражается в итоговом рейтинге, по которому будут определены победители. Они получат приз — поездку в Германию с посещением научного музея.
В первом сезоне игры, в 2017 году, приняли участие более 5000 человек из всех регионов России. Второй сезон, так же, как и первый, состоит из пяти этапов. На сайте проекта с некоторой периодичностью будут публиковаться новые тестовые вопросы. Первый этап — 19 апреля; 2 этап — 23 апреля; 3 этап — 7 мая; 4 этап — 21 мая; 5 этап — 4 июня.
Проект призван популяризировать научные знания и повышать естественнонаучную грамотность населения. Организаторы «Естественного интеллекта»: компания Bayer в партнерстве с Future Biotech, Российская академия наук, факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ имени М. В. Ломоносова, Московский политехнический университет, Дальневосточный федеральный университет, РНИМУ имени Н. И. Пирогова.
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