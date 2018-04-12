Песков рассказал о «богатом выборе» альтернатив мессенджеру Telegram 

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков считает, что в случае блокировки Telegram есть «богатый выбор» альтернативных этому мессенджеру вариантов, сообщает Газета.ru.
«Пока не знаю, но вы знаете, что выбор достаточно богатый», — ответил Песков на вопрос о мессенджере, который будет использоваться для конференц-коллов с журналистами в случае блокировки Telegram.
Тем не менее пресс-секретарь президента призвал дождаться судебного решения по Telegram и после этого делать выводы.
Таганский суд Москвы 13 апреля начнет рассматривать по существу иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram. Иск был подан после того, как ФСБ выявила факт неисполнения руководством Telegram обязанностей, которые в соответствии с законом несет организатор распространения информации.