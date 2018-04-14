Эмери: возможно, Неймар выйдет на поле в составе «ПСЖ» до конца сезона

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери сообщил, что нападающий команды Неймар, который продолжает восстанавливаться после растяжения связок голеностопа и трещины пятой плюсневой кости, может успеть выйти на поле до конца нынешнего сезона. В начале марта сообщалось, что Неймар, скорее всего, уже не поможет парижанам в этом сезоне.

«Неймар скоро вернётся в команду. Его медицинские тесты в норме. Когда его возвращение произойдёт, он точно захочет играть. Возможно, мы выпустим его на поле до конца сезона», — сказал Эмери на пресс-конференции.

Напомним, бразильский форвард получил травму 25 февраля в домашнем матче 27-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» (3:0). В нынешнем сезоне чемпионата Франции на счету Неймара 19 голов и 13 результативных передач.

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