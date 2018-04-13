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Футболист «ПСЖ» Неймар обещает вернуться в игру через месяц
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Футболист «ПСЖ» Неймар обещает вернуться в игру через месяц 

Вести.Ru 59 минут назад
Фото: Вести.Ru
Футболист «Пари Сен-Жермен» Неймар может полностью оправиться от полученной травмы уже через месяц. Об этом сообщил сам бразилец, а позже информацию подтвердил и наставник парижского клуба Унаи Эмери.
"До восстановления от травмы мне остается еще месяц, — приводит слова Неймара «Спорт-экспресс» со ссылкой на ESPN. — Я делаю успехи и со мной все хорошо".
"Неймар в ближайшее время должен вернуться, поскольку итоги его обследования показали, что с ним все в порядке, –сказал Эмери. — Не исключено, что он получит шанс принять участие в матчах «ПСЖ».
Напомним, что 25 февраля в матче чемпионата Франции против «Марселя» Неймар получил тяжелую травму — у него диагностировали растяжение связок голеностопного сустава. Предполагалось, что полное восстановление займет у футболиста до трех месяцев.
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