Мутко: «Арена в Ростове находится в высочайшей степени готовности к первой игре»

Стадион «Ростов-Арена», построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года, подходит к первому тестовому матчу в высочайшей степени готовности. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко. Первый тестовый матч пройдет при загрузке около 13 тыс. человек, «Ростов» 15 апреля сыграет со «СКА-Хабаровском» в рамках 26-го тура РФПЛ.

"В целом Ростов находится в высочайшей степени готовности, надеюсь, что в воскресенье матч пройдет на высоком уровне. Вся необходимая работа проделана, стадион введен в эксплуатацию. Все системы опробованы, подготовлены стюарды и волонтеры, проведена огромная работа по благоустройству территории на левом берегу Дона. Возможно, будут задействованы не все транспортные схемы", — сказал Мутко.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.