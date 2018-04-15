Мутко: рассчитываем, что 2-3 года будем поддерживать стадион в Нижнем Новгороде

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко после тестового матча на новом стадионе в Нижнем Новгороде, построенного к ЧМ-2018, поделился мнением о будущем арена, а также рассказал о наследии мундиаля, которое получит город после чемпионата мира.

«Все те объекты, которые есть в программе — наследие. Материальное — то, что будет создано, нематериальное — то, что будет повышать качество жизни. Прежде всего это транспорт, вся логистика. Скоро вы увидите новый железнодорожный современнейший вокзал. Аэропорт, дороги, станция метро — то, что является наследием. Также останется большая спортивная инфраструктура: стадион, три тренировочные площадки, новая база в бору. Здесь будет создаваться база подготовки футболистов, которую мы будем поддерживать.

Мы рассчитываем, что два-три года правительство РФ будет поддерживать эксплуатацию стадиона и разработает специальную программу и форму управления ареной для доведения окупаемости подсобных расходов. Хотелось бы, чтобы клуб стал хозяином этого стадиона.