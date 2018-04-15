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Мутко: рассчитываем, что 2-3 года будем поддерживать стадион в Нижнем Новгороде
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Мутко: рассчитываем, что 2-3 года будем поддерживать стадион в Нижнем Новгороде 

Чемпионат.com 49 минут назад
Фото: Newsroom24
Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко после тестового матча на новом стадионе в Нижнем Новгороде, построенного к ЧМ-2018, поделился мнением о будущем арена, а также рассказал о наследии мундиаля, которое получит город после чемпионата мира.
«Все те объекты, которые есть в программе — наследие. Материальное — то, что будет создано, нематериальное — то, что будет повышать качество жизни. Прежде всего это транспорт, вся логистика. Скоро вы увидите новый железнодорожный современнейший вокзал. Аэропорт, дороги, станция метро — то, что является наследием. Также останется большая спортивная инфраструктура: стадион, три тренировочные площадки, новая база в бору. Здесь будет создаваться база подготовки футболистов, которую мы будем поддерживать.
Мы рассчитываем, что два-три года правительство РФ будет поддерживать эксплуатацию стадиона и разработает специальную программу и форму управления ареной для доведения окупаемости подсобных расходов. Хотелось бы, чтобы клуб стал хозяином этого стадиона.
Если исходить из того, что здесь четыре матча группового этапа и два матча плей-офф, представьте, сколько болельщиков посетят Нижний Новгород. Именно это нужно, чтобы открыть город, создать здесь прекрасную атмосферу. Здесь Волга, так что есть хорошая возможность сделать туристическую программу. Она оставит хорошие воспоминания о городе, и сюда захотят вернуться. Трансляция такой игры, как матч плей-офф — это миллиарды зрителей. И все будут видеть, что это Нижний Новгород», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Антон Соколов.
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