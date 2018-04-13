Рамос избежал продления дисквалификации и сможет сыграть в полуфинале Лиги чемпионов

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос избежал продления дисквалификации по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:3), сообщает Football Espana. 32-летний игрок обороны, пропускавший игру в Мадриде из-за перебора желтых карточек, мог быть дополнительно наказан за то, что в концовке встречи спустился с трибуны и подошел к полю из тоннеля.

Таким образом, Рамос сможет выйти на поле в первом полуфинале, который состоится 24 или 25 апреля. Соперник мадридцев еще не определен. Жеребьевка этой стадии Лиги чемпионов состоится сегодня, 13 апреля. Начало мероприятия — 14.00 по московскому времени.