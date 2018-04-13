Ещё
Рамос избежал продления дисквалификации и сможет сыграть в полуфинале Лиги чемпионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рамос избежал продления дисквалификации и сможет сыграть в полуфинале Лиги чемпионов 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос избежал продления дисквалификации по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:3), сообщает Football Espana. 32-летний игрок обороны, пропускавший игру в Мадриде из-за перебора желтых карточек, мог быть дополнительно наказан за то, что в концовке встречи спустился с трибуны и подошел к полю из тоннеля.
Таким образом, Рамос сможет выйти на поле в первом полуфинале, который состоится 24 или 25 апреля. Соперник мадридцев еще не определен. Жеребьевка этой стадии Лиги чемпионов состоится сегодня, 13 апреля. Начало мероприятия — 14.00 по московскому времени.
Спорт-Экспресс: последние новости
Арестованы виновники давки, в результате которой пострадало более 1,5 тысячи болельщиков "Ювентуса" Сергей Кирьяков: "Класс "Лейпцига" выше, чем у "Зенита" Дмитрий Балашов: "Кангва готов сыграть с "Краснодаром"
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото101
Ковальчук дал совет по курсу рубля45
Определились полуфинальные пары в ЛЧ
«Арсенал» узнал соперника в полуфинале ЛЕ
Знарка «слили», и за него обидно7
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение