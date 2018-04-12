Мехди Бенатия: Чувствую все большее отвращение к миру футбола

Напомним, что центральный защитник был наказан фолом, приведшим к пенальти, за контакт с игроком "Реала" Лукасом Васкесом . Это пенальти выбил туринцев из борьбы за трофей Лиги чемпионов.

— Я видел это в матче, я видел это по телевизору, — цитирует Бенатиа BeIn Sport France. — Нельзя давать пенальти в такого рода моментах. Когда вы прилагаете столько усилий против такой великолепной команды, не может арбитр все портить. Эта игра должна была закончиться дополнительным временем. Сегодня я горжусь своей командой, но я все больше чувствую отвращение к миру футбола. Да, это жесткие слова, но это правда.