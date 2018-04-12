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Мехди Бенатия: Чувствую все большее отвращение к миру футбола
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Мехди Бенатия: Чувствую все большее отвращение к миру футбола 

Советский спорт 50 минут назад
Напомним, что центральный защитник был наказан фолом, приведшим к пенальти, за контакт с игроком "Реала" Лукасом Васкесом. Это пенальти выбил туринцев из борьбы за трофей Лиги чемпионов.
— Я видел это в матче, я видел это по телевизору, — цитирует Бенатиа BeIn Sport France. — Нельзя давать пенальти в такого рода моментах. Когда вы прилагаете столько усилий против такой великолепной команды, не может арбитр все портить. Эта игра должна была закончиться дополнительным временем. Сегодня я горжусь своей командой, но я все больше чувствую отвращение к миру футбола. Да, это жесткие слова, но это правда.
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