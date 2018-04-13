Де Лаурентис: «Сарри может разорвать контракт с „Наполи“

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис признал, что главным тренер Маурицио Сарри может оставить клуб грядущим летом. К Сарри проявляют интерес гранды европейского футбола, а в его контракте есть опция выкупа. Ранее клуб и тренер обсуждали новый контракт, но переговоры сорвались из-за разных взглядов на трансферную политику.

”Я понимаю, что у него контракт до 2020 года. Его приход в клуб был моим решением. Фанаты меня оскорбляли, но я знал, что делаю. Я всегда выбирал тренеров и не думаю, что выбрал плохого. Может ли Сарри разорвать контракт? Конечно, но сперва нам надо поговорить. Обсудить, какие решения мы можем найти. Я доступен 24 часа в день, работаю в Италии и США и меня не беспокоит разница во времени. Я всегда рядом”, — цитирует де Лаурентиса Football Italia.