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Алекс Окслейд-Чемберлен: Разве «Рома» — самый простой из всех возможных соперников?
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Алекс Окслейд-Чемберлен: Разве «Рома» — самый простой из всех возможных соперников? 

Советский спорт 53 минуты назад
Фото: Soccer News
Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен накануне жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов заявил, что «Рому», которая по сумме двух матчей выбила «Барселону» (1:4 и 3:0), нельзя недооценивать.
— Неважно, кто нам выпадет в полуфинале. Мы обрели нужную уверенность после четвертьфинала, — сказал он корреспонденту BBC — Мы дважды обыграли «Манчестер Сити», а это дорогого стоит. Болельщики считают, что «Рома» — самый простой из всех возможных соперников, но посмотрите, что эта команда сделала с «Барселоной».
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