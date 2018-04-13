Алекс Окслейд-Чемберлен: Разве «Рома» — самый простой из всех возможных соперников?

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен накануне жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов заявил, что «Рому», которая по сумме двух матчей выбила «Барселону» (1:4 и 3:0), нельзя недооценивать.

— Неважно, кто нам выпадет в полуфинале. Мы обрели нужную уверенность после четвертьфинала, — сказал он корреспонденту BBC — Мы дважды обыграли «Манчестер Сити», а это дорогого стоит. Болельщики считают, что «Рома» — самый простой из всех возможных соперников, но посмотрите, что эта команда сделала с «Барселоной».