Окслейд-Чемберлен: «Сыграть с „Ромой“ в полуфинале? Посмотрите, что они сделали с „Барселоной“

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен готов к любому жребию в Лиге чемпионов.

"Мы получили серьёзный заряд уверенности. Дважды обыграть «Манчестер Сити» — непростая задача. Мы сделали это в течение недели, а также обыграли их ранее в чемпионате.

Это показывает, что «Ливерпуль» находится на нужном уровне и может обыграть любого соперника. Кто бы нам не достался в полуфинале, мы способны пройти дальше.

Люди могут сказать, что в полуфинале лучше сыграть с «Ромой». Но посмотрите, что они сделали с «Барселоной». Они выступили удивительно хорошо.

Неважно, кого мы получим в соперники. Мы должны быть уверены, что готовы обыграть каждого", — цитирует Окслейд-Чемберлена Sky Sports.