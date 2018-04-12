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Окслейд-Чемберлен: «Сыграть с „Ромой“ в полуфинале? Посмотрите, что они сделали с „Барселоной“
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Окслейд-Чемберлен: «Сыграть с „Ромой“ в полуфинале? Посмотрите, что они сделали с „Барселоной“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен готов к любому жребию в Лиге чемпионов.
"Мы получили серьёзный заряд уверенности. Дважды обыграть «Манчестер Сити» — непростая задача. Мы сделали это в течение недели, а также обыграли их ранее в чемпионате.
Это показывает, что «Ливерпуль» находится на нужном уровне и может обыграть любого соперника. Кто бы нам не достался в полуфинале, мы способны пройти дальше.
Люди могут сказать, что в полуфинале лучше сыграть с «Ромой». Но посмотрите, что они сделали с «Барселоной». Они выступили удивительно хорошо.
Неважно, кого мы получим в соперники. Мы должны быть уверены, что готовы обыграть каждого", — цитирует Окслейд-Чемберлена Sky Sports.
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