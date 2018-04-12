Анже Копитар: Обязаны брать второй матч у «Вегаса»

— Очень трудно переварить такое поражение. — Мы играли в очень динамичный и агрессивный хоккей, но проиграли. Создали кучу моментов, но не реализовали ничего. Да у меня самого было несколько шансов. Теперь мы просто обязаны брать второй матч у «Вегаса», чтобы не возвращаться домой совсем уж в критической ситуации, — передает слова Копитара официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после этой встречи счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Голден Найтс». Второй матч серии состоится на стадионе T-Mobile Arena в Лас-Вегасе в субботу, 14 апреля, в 05:00 по московскому времени.