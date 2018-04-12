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Анже Копитар: Обязаны брать второй матч у «Вегаса»
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Анже Копитар: Обязаны брать второй матч у «Вегаса» 

Советский спорт 46 минут назад
— Очень трудно переварить такое поражение. — Мы играли в очень динамичный и агрессивный хоккей, но проиграли. Создали кучу моментов, но не реализовали ничего. Да у меня самого было несколько шансов. Теперь мы просто обязаны брать второй матч у «Вегаса», чтобы не возвращаться домой совсем уж в критической ситуации, — передает слова Копитара официальный сайт НХЛ.
Напомним, что после этой встречи счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Голден Найтс». Второй матч серии состоится на стадионе T-Mobile Arena в Лас-Вегасе в субботу, 14 апреля, в 05:00 по московскому времени.
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