Всем по котику: как сделать удачную рекламу и победить баннерную слепоту

Белый фон, яркое изображение товара, крупно выделенная надпись «-30% от цены», призыв «Успей купить» — классическая схема, которая не работает. Это связано с тем, что пользователи не хотят видеть скучные баннеры: кто-то пользуется расширениями типа AdBlock, кто-то просто их перестает замечать. В любом случае вывод один: нужно делать нестандартные рекламные баннеры. Есть пять эффективных способов сделать свой баннер интересным и не банальным.

Сделайте баннер креативным

Дайте пользователям то, что они любят, например… котиков. Недавно был показательный кейс с продвижением авиабилетов: классические изображения пляжей-отелей-стюардесс давали 0,5-1,2 CTR (коэффициент кликабельности, определяющий эффективность рекламной контекстной кампании). А вот парящий в небесах забавный кот —1,9%. Причем на широкой аудитории, выбранной по расширенным показателям, исключающим случайных людей. Не бойтесь быть по-настоящему креативными, пусть баннер привлекает внимание. Вы можете обыгрывать как неизменно популярные концепты (котики / фейлы / привлекательные девушки), так и что-то необычное или актуальное прямо сейчас: новости, мемы и так далее.

Используйте контрасты

Второй способ состоит в том, чтобы сделать баннер выделяющимся на странице: контрастным и привлекающим внимание. При этом избегайте стандартных «SALE!», «СКИДКА!» — они большинством пользователей фильтруются моментально, на уровне подсознания. В примере выше, когда котик все-таки утомил аудиторию, его заменил строгий черно-белый баннер — на фоне цветных объявлений он моментально выделялся и привлекал внимание. Такое решение дало рост конверсии на 75% (если сравнивать с теми же пляжами-отелями-стюардессами).

Выбирая цветовую схему, всегда смотрите на дизайн площадок, на которых будет размещаться баннер. Старайтесь сделать так, чтобы он был заметен среди другой рекламы. Все используют яркие цвета? Берите черно-белый. У всех вокруг графика? Ставьте фотографию. Ваше объявление должно отличаться от всего, что его окружает, тогда оно пробьет «слепоту».

Провоцируйте пользователя

Третий способ заключается в том, чтобы «взорвать пользователю шаблон». У каждого человека, который серфит в сети, есть определенные ожидания и представления о каждом виде контента. Если на баннере трава, она должна быть зеленой. Небо будет синим. И так далее.

На этом можно сыграть. Был интересный кейс, когда при продвижении доставки еды маркетологам пришлось экспериментировать: первые полгода классические «вкусные» баннеры с роллами, бургерами и т. д. отлично работали, но потом конверсия упала до 0,5% CTR. Чтобы ее поднять, использовали нестандартное решение: заменили на изображениях основные цвета. Гирос стал ярко-розовым, а пита — темно-малиновой. Пользователь краем глаза замечал привычную еду, но подсознание не могло разобраться, что с ней не так. В результате «баннерная слепота» проходила: человек концентрировался на заинтересовавшей его картинке, пытался разобраться, что именно привлекло его внимание, и кликал на баннер. CTR вновь вырос до единицы.

Зайдите через видео

Видео всегда привлекает внимание: движение, звук, сюжет — все это буквально заставляет пользователя отреагировать на рекламу. Используя видеоролик, вы можете за 5-10 секунд раскрыть УТП (уникальное торговое предложение) своего продукта настолько широко, насколько это никогда не получится в формате обычного статического баннера. Поэтому, если вы можете себе это позволить, рекомендуем сосредоточиться именно на видеобаннерах. Тем более что они часто обходятся дешевле: например, в Facebook показ видео на данный момент стоит на 30–40% дешевле, чем публикация статического баннера.

Важный момент: при работе с видео используйте те же советы, что и для обычных баннеров. Пусть оно будет креативным, актуальным, контрастным и, возможно, провокационным. И, главное, пусть у него будет прослеживающийся сюжет, цепляющий с первой секунды. Например, недавно вышла серия коротких (8-9 секунд) рекламных роликов сайта подержанных машин, один из них начинается с того, что на мужчину надевают наручники около его же машины, а через три секунды раскрывается и УТП: «Чтобы не купить угнанную машину, покупайте на сайте по объявлению с зеленым значком». Построенные по такой схеме рекламные сообщения работают лучше, чем просто баннер вида «Покупайте у нас».

Используйте Stories и поведенческие привычки

Если вы планируете запускать баннерную или видеорекламу, важно подумать о правильном выборе площадок. И одним из самых привлекательных вариантов на сегодняшний день является Instagram: в соотношении стоимости рекламы и ее эффективности он обгоняет ту же видеорекламу на Facebook, упомянутую выше. Но помните, что в случае со Stories главная задача даже не в том, чтобы пользователь увидел ваш ролик (если сюжет будет интересным, его посмотрят), а в том, чтобы он свайпнул рекламную секцию вверх.

Эту задачу можно решать традиционно — выгодными предложениями, акциями и т. д. А можно использовать и более интересные решения: к примеру, китайцы из Kaiwei Ni нарисовали на своем баннере… лежащий поперек кроссовок волос. Очень реалистичный. Инстинктивно стремясь убрать этот волос с экрана своего смартфона, пользователи смахивали рекламу вверх и попадали на сайт магазина. Это, возможно, не вполне честный, но эффективный кейс, который наглядно говорит: знание психологии пользователя и умелое использование его привычек дает отличные результаты.

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