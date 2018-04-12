Джон Стивенс: Нам надо лучше закрывать обзор Флери

— Я считаю, что наши ребята старались. Мы создали несколько моментов в атаке. Нам надо лучше закрывать обзор Флери. И я думаю, что мы должны прибавить в некоторых аспектах, — передает слова Стивенса официальный сайт НХЛ.

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Напомним, что после этой встречи счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Голден Найтс». Второй матч серии состоится на стадионе T-Mobile Arena в Лас-Вегасе в субботу, 14 апреля, в 05:00 по московскому времени.