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Вьетнамцы напали на нечестивых чиновников с коктейлями Молотова
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Вьетнамцы напали на нечестивых чиновников с коктейлями Молотова 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Жители одной из деревень в провинции Тхань Хоа набросились на «песчаных браконьеров» с кирпичами и коктейлями Молотова, когда узнали среди злоумышленников муниципальных чиновников
Речь идет о жителях коммуны Тье До, которые на выходных увидели, как на территории старого и якобы заброшенного песчаного карьера состыковались четыре лодки для дноуглубительных работ. На одном из суден они увидели некоторых местных чиновников, в том числе — вице-председателя коммуны.
В ярости толпа схватилась за кирпичи и коктейли Молотова, сожгла две сторожевые вышки, установленные властями для предотвращения незаконной добычи песка, и две лодки. На следующее утро местные жители заблокировали шоссе, требуя от властей наказания виновных. Для поддержания порядка пришлось вызывать полицию. По словам местных чиновников, правоохранители уже ведут расследование.
Незаконная добыча песка остается серьезной экологической проблемой во Вьетнаме. Жители упомянутой коммуны жалуются на «песчаных браконьеров», которые, добывая стройматериал с речного дна, подвергают эрозии поля и кладбища. В мае прошлого года правительство начало компанию по борьбе с незаконной добычей песка. Было выявлено 840 случаев, роздано штрафов на общую сумму 10 млрд донгов, конфисковано 26 лодок.
Источник: VnExpress
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