«Орландо Мэджик» отправил в отставку Вогеля

Главный тренер баскетбольного клуба «Орландо Мэджик» Фрэнк Вогель отправлен в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

44-летний специалист принял команду два года назад. Главная задача, стоявшая перед тренером — развивать молодых баскетболистов, а также возвращение «Орландо» в плей-офф Восточной конференции. Сделать это Вогелю не удалось.

Фрэнк Вогель работал с командой с мая 2016 года. В прошлом сезоне «Мэджик» заняли в Восточной конференции 13-е место, а в текущем завершили выступление на строчку ниже (14).