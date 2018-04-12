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«Орландо Мэджик» отправил в отставку Вогеля
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«Орландо Мэджик» отправил в отставку Вогеля 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер баскетбольного клуба «Орландо Мэджик» Фрэнк Вогель отправлен в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
44-летний специалист принял команду два года назад. Главная задача, стоявшая перед тренером — развивать молодых баскетболистов, а также возвращение «Орландо» в плей-офф Восточной конференции. Сделать это Вогелю не удалось.
Фрэнк Вогель работал с командой с мая 2016 года. В прошлом сезоне «Мэджик» заняли в Восточной конференции 13-е место, а в текущем завершили выступление на строчку ниже (14).
Ранее в отставку тренер «Нью-Йорк Никс» Джефф Хорнасек.
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