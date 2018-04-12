Дмитрий Хомуха: «ЦСКА не выйдет в полуфинал. Но победить „Арсенал“ способен»

Бывший главный тренер молодежной и юношеской сборных России и экс-хавбек ЦСКА Дмитрий Хомуха оценил шансы армейцев в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом». В прошлый четверг москвичи уступили на «Эмирэйтс» со счетом 1:4.

— Красно-синие способны повторить подвиг «Ромы», выбившей из Лиги чемпионов «Барселону» после поражения в гостях 1:4?

— Это маловероятно. Уровень игры у англичан намного выше, чем у ЦСКА. Возможность выиграть у армейцев есть, но на проход в полуфинал рассчитывать не стоит.

— Головин способен сыграть ключевую роль?

— К сожалению, один человек не может победить европейский топ-клуб. Главное, чтобы Александр не перегорел, а провел очередную достойную встречу.

— Какие слабые места у «Арсенала» вы отметите?

— Действия в обороне. Для того, чтобы побеждать, нужно забивать. Армейцы сами прекрасно понимают, что будут полные трибуны. Необходимо при поддержке болельщиков показать свой максимум и взять реванш. Речь, повторю, не идет о выходе в следующую стадию, но если москвичи обыграют англичан, то свою задачу выполнят. Надеюсь увидеть красивый футбол. (Арман МКРТЧЯН)

Матч ЦСКА — «Арсенал» состоится 12 апреля, начало — в 22.05 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.