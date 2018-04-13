Гендиректор ЦСКА оценил выступление клуба в еврокубках

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал выступление клуба в нынешнем сезоне еврокубков.

"Выступление ЦСКА в еврокубках в нынешнем сезоне — это безусловный успех. Мы вошли в число 16 лучших клубов Европы, если брать Лигу чемпионов и Лигу Европы вместе", — цитирует Бабаева ТАСС

"ЦСКА стал единственной российская команда, которая дошла до этой стадии. Набрали очень большое количество очков, что позволило России сохранить шестую строчку (в таблице коэффициентов УЕФА ) не только в этом, но и на следующий сезон. Существенно подняли клубный коэффициент — на 20 позиций, если не ошибаюсь. Мы сыграли 16 матчей в еврокубках, это почти половина регулярного чемпионата", — сказал функционер.

Бабаев считает, что ЦСКА мог выйти в полуфинал Лиги Европы.

"Если бы соперник был не такой грозный, особенно в атаке, то могли замахнуться на полуфинал", — сказал Бабаев.

"Считаю, что провели великолепный сезон в еврокубках, очень высоко забрались, опять напомнили о себе в Европе. Даже «Арсенал» заставили понервничать. Поэтому молодцы, очень достойно выступили", — заключил генеральный директор клуба.

Ранее Бабаев подвел итоги ответного четвертьфинального матча Лиги Европы против лондонского «Арсенала».