Максим Боков: «ЦСКА будет близок к выходу в полуфинал»

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков , а сейчас — тренер армейской ДЮСШ считает, что сегодня москвичи окажут достойное сопротивление «Арсеналу» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Первый, напомним, завершился в Лондоне со счетом 4:1 в пользу лондонцев.

— Думаю, ЦСКА выиграет, но пройти дальше будет тяжело, — сказал Боков. — «Арсенал» не блещет в обороне, поэтому полагаю, что москвичи победят, но для прохода в следующую стадию им немного не хватит.

— То есть, если сравнивать с последними событиями в еврокубках матчами, получится, скорее, сценарий пары "Реал" — «Ювентус», а не «Рома» — «Барселона»?

— (Смеется.) Может, и так. Хорошо было бы ошибиться, но спрогнозирую, что ЦСКА будет вести 3:0, а потом что-нибудь случится — или подведет судейство, или произойдет игровая ошибка.

— Головин показал себя в Лондоне, шикарно забив со штрафного и в целом сыграв достойно. Сегодня увидим повторение?

— Хотелось бы верить, но угадать сложно. На данном этапе ЦСКА силен командной игрой, от любого из армейцев можно ожидать результативных действий.

— Матч начнется в 22.05 по Москве, окажет ли это какое-то влияние?

— Думаю, нет. Фанаты обязательно придут, я и сам собираюсь на стадион, несмотря на позднее время. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Напомним, что ответная игра ЦСКА — «Арсенал» состоится сегодня и начнется в 22.05 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн текстовую-трансляцию встречи.