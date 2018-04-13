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Витиньо: невероятные полуфиналы ЛЧ? ЦСКА тоже искал шансы для «камбэка»
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Витиньо: невероятные полуфиналы ЛЧ? ЦСКА тоже искал шансы для «камбэка» 

Чемпионат.com 18 минут назад
Фото: Советский спорт
Нападающий ЦСКА Витиньо после ничьей в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (2:2) и вылета из турнира поделился мыслями об игре, а также о проблемах с глубиной состава «армейцев».
«Невероятные полуфиналы Лиги чемпионов? Футбол так любят именно за непредсказуемость. Я смотрел встречу «Реал» — «Ювентус». Мы тоже искали шансы, чтобы перевернуть игру.
Проблемы с глубиной состава? Мы верим друг в друга. Наша молодежь уже давно с нами, знают требования и что нужно делать.
Взял ли майку Озила? Нет, я с ним поменялся ещё в Лондоне», — передаёт слова Витиньо корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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