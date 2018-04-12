Марсель Десайи: Не думаю, что во всех бедах «Челси» виноват Антонио Конте

На данный момент лондонский клуб занимает 5-ю позицию в таблице АПЛ, а также ведет борьбу за Кубок страны.

"Абрамович будет расстроен, если «Челси» не сможет выйти в Лигу чемпионов. Но я думаю, что даже при таком раскладе клуб сможет пригласить топ-игроков. Если Азар все-таки покинет команду, то за эти деньги можно приобрести еще трех футболистов, которые со временем станут топ-игроками.

Что касается проблем «Челси», то я не думаю, что во всех бедах виноват Антонио Конте. Клуб потерял Диего Косту, Неманью Матича, который играл важную роль в центре поля. Вместе с Канте они разрушали атаки, и давали возможность Фабрегасу идти вперед. Сейчас же Сеск занимается отбором мяча", — приводит слова француза Goal.