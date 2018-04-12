Наступающий мундиаль подарил старой лестнице в Волгограде вторую молодость

В Центральном районе Волгограда начался ремонт старой аварийной лестницы, которая расположена рядом с тоговым центром «Европа Сити Молл» и ведет к новому стадиону «Волгоград Арена». Об опасном объекте, с которого долгие годы сползали гранитные плиты, вспомнили за два месяца до чемпионата.

— Чудеса случаются! — делится радостной новостью в социальных сетях Алексей Федин. — Чемпионат по футболу стоило проводить в нашем городе хотя бы для того, чтобы сделали нормальную лестницу на ЦПКиО.

О том, что с лестницы на проспекте Ленина отваливаются гранитные плиты, V1.ru писал две недели назад. Тогда горожане обратили внимание, что проспект Ленина на время проведения матчей ЧМ-2018 в этом районе станет пешеходным, а состояние лестницы далеко от иделального.

На сайте госзакупок стало недавно появилась информация, по которой выяснилось, что накануне ЧМ на обновление пешеходных дорожек от площади Возрождения до стадиона и от улицы 7-й Гвардейской до стадиона проведут ремонт тротуаров стоимостью почти 24 миллиона рублей.