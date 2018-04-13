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Московский «Арарат» назначил шестого наставника с лета
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Московский «Арарат» назначил шестого наставника с лета 

Чемпионат.com 31 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Руководство московского «Арарата» приняло решение о назначении Максима Букаткина на пост главного тренера команды, сообщает пресс-служба команды «Вконтакте».
«32-летний специалист провёл с командой все сборы и исполнял роль главного тренера в Кубка ФНЛ и последних предсезонных играх. Предыдущий наставник Игорь Звездин покинул клуб по состоянию здоровья, а в последние месяцы командой руководил именно Букаткин, который хорошо зарекомендовал себя перспективным и грамотным специалистом», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Букаткин стал шестым наставником, который работает с «Араратом» с лета. Помимо него и Звездина, ранее в роли главного тренера или исполняющего обязанности наставника команды работали Сергей Булатов, Аркадий Имреков, Александр Григорян и Погос Галстян.
«Арарат» с 45 очками лидирует в турнирной таблице ПФЛ зоны «Центр» после 17 проведённых матчей. «Рязань», которая провела 18 игр, находится на второй строчке с 35 очками.
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