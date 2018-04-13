Московский «Арарат» назначил шестого наставника с лета

Руководство московского «Арарата» приняло решение о назначении Максима Букаткина на пост главного тренера команды, сообщает пресс-служба команды «Вконтакте».

«32-летний специалист провёл с командой все сборы и исполнял роль главного тренера в Кубка ФНЛ и последних предсезонных играх. Предыдущий наставник Игорь Звездин покинул клуб по состоянию здоровья, а в последние месяцы командой руководил именно Букаткин, который хорошо зарекомендовал себя перспективным и грамотным специалистом», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Аркадий Имреков, Букаткин стал шестым наставником, который работает с «Араратом» с лета. Помимо него и Звездина, ранее в роли главного тренера или исполняющего обязанности наставника команды работали Сергей Булатов Александр Григорян и Погос Галстян.

«Арарат» с 45 очками лидирует в турнирной таблице ПФЛ зоны «Центр» после 17 проведённых матчей. «Рязань», которая провела 18 игр, находится на второй строчке с 35 очками.