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Андрей Лунев стал водителем маршрутки в рамках благотворительной акции «Зенита»
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Андрей Лунев стал водителем маршрутки в рамках благотворительной акции «Зенита» 

Советский спорт 59 минут назад
Лунев на день стал водителем маршрутки. Вратарь — двенадцатый зенитовец, присоединившийся к проекту. Ранее Халк спел и станцевал на Невском проспекте, Данни поработал парикмахером, Лодыгин провел экскурсию в Эрмитаже, Дзюба стал кондуктором, Кришито — цирковым артистом, Маурисио — таксистом, Кокорин — продавцом пышек, Владислав Радимов — спасателем МЧС, Ломбертс — Петром Первым, Александр Кержаков — уличным художником, Бранислав Иванович — доставщиком пиццы.
Напомним, Лунев выступает за «Зенит» с 2017 года. В сезоне-2017/18 вратарь провел 30 матчей, в которых пропустил 20 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. Портал transfermarkt.de оценивает Лунева в 7 миллионов евро.
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