Голкипер «Зенита» стал водителем маршрутки в рамках благотворительной акции

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунёв поработал водителем маршрутного такси в рамках совместной благотворительной акции клуба и «Русфонда».

«После утренней тренировки маршрутка «Третьего парка» с Андреем Луневым забрала победителей организованного клубом конкурса у метро «Чкаловская» и проехала с ними до стадиона «Санкт-Петербург» и обратно. Во время поездки вратарь ответил на вопросы пассажиров и вручил участникам акции билеты на ближайший домашний матч команды против «Анжи» 14 апреля», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

По условиям акции, Лунёв дал обещание поработать в одном из петербургских маршрутных такси, если болельщики соберут более 527 тыс. рублей, необходимых для лечения Вики Сенцовой. В итоге было собрано 1 162 368 рублей.