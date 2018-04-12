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Голкипер «Зенита» стал водителем маршрутки в рамках благотворительной акции
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Голкипер «Зенита» стал водителем маршрутки в рамках благотворительной акции 

RT на русском 1 час назад
Фото: Sports.ru
Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунёв поработал водителем маршрутного такси в рамках совместной благотворительной акции клуба и «Русфонда».
«После утренней тренировки маршрутка «Третьего парка» с Андреем Луневым забрала победителей организованного клубом конкурса у метро «Чкаловская» и проехала с ними до стадиона «Санкт-Петербург» и обратно. Во время поездки вратарь ответил на вопросы пассажиров и вручил участникам акции билеты на ближайший домашний матч команды против «Анжи» 14 апреля», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
По условиям акции, Лунёв дал обещание поработать в одном из петербургских маршрутных такси, если болельщики соберут более 527 тыс. рублей, необходимых для лечения Вики Сенцовой. В итоге было собрано 1 162 368 рублей.
Ранее футболист «Зенита» рассказал об интересе со стороны «Реала» и «Ювентуса».
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