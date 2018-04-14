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Медобследование покажет окончательные сроки восстановления Лунева
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Медобследование покажет окончательные сроки восстановления Лунева 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Окончательные сроки восстановления голкипера санкт-петербургского "Зенита" Андрея Лунева станут известны после прохождения медосмотра. Об этом сообщили в пресс-службе команды, передает «Спорт-Экспресс».
"Предварительно у Лунева — незначительное повреждение мягких тканей бедра. В ближайшие дни он пройдет медобследование", — отметили в пресс-службе.
Ранее главный тренер «Зенита» Роберто Манчини сообщил, что Лунев получил тяжелую травму и выбыл до конца чемпионата.
"Зенит" выиграл у махачкалинского «Анжи» благодаря голу Себастьяна Дриусси.
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