«Панатинаикос» снимется с участия в баскетбольной Евролиге

Баскетбольный греческий клуб «Панатинаикос» прекратит свое выступление в Евролиге, сообщает Eurohoops.

Отмечается, что во ходе заседания в Мадриде, на котором встретились владельцы клубов Евролиги, глава греческой команды Димитрис Яннакопулос объявил о необходимости избрать новое руководство лиги. Однако его предложение было отклонено — ни один член руководства турнира и других клубов не выразил свое согласие с Яннакопулосом.

В результате владелец «Панатинаикоса» досрочно покинул встречу и объявил о том, что его команда снимается с участия в Евролиге.

"Панатинаикос" возвращается туда, где существует настоящий баскетбол", — написал Яннакопулос в своем инстаграме.