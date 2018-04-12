«Панатинаикос» снимется с участия в баскетбольной Евролиге 

Баскетбольный греческий клуб «Панатинаикос» прекратит свое выступление в Евролиге, сообщает Eurohoops.
Отмечается, что во ходе заседания в Мадриде, на котором встретились владельцы клубов Евролиги, глава греческой команды Димитрис Яннакопулос объявил о необходимости избрать новое руководство лиги. Однако его предложение было отклонено — ни один член руководства турнира и других клубов не выразил свое согласие с Яннакопулосом.
В результате владелец «Панатинаикоса» досрочно покинул встречу и объявил о том, что его команда снимается с участия в Евролиге.
"Панатинаикос" возвращается туда, где существует настоящий баскетбол", — написал Яннакопулос в своем инстаграме.
"Панатинаикос" должен был встретиться в 1/4 финала Евролиги с мадридским "Реалом".