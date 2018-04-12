Тебас: «ПСЖ» наносит огромный ущерб всему футболу" 

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас на конференции Marspo рассуждал о ситуации с Неймаром и фэйр-плей. Его слова приводит корреспондент портала "Евро-Футбол.Ру" Белла Гаургашвили.
— Хозяевами «ПСЖ» и «Манчестер Сити» являются шейхи, — сказал Тебас. — Они захотели приобрести того или иного футболиста, они открыли нефтяной бак и купили. У нормальных клубов, как "Манчестер Юнайтед", «Милан» и т.д., нет нефти и газа — они должны больше платить своим звездам. Деньги извне — финансовый допинг. За шесть месяцев до начала всей этой ситуации с Неймаром я сказал президенту «ПСЖ», что мы будем жаловаться, так как они наносят огромный ущерб всему футболу. Из-за них здоровая, нормальная система рушится.
Напомним, что Неймар сменил «Барселону» на «ПСЖ» за 222 млн евро.