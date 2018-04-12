Тебас: «Не будет роста российских клубов без финансового контроля»

— Какие прогнозы на чемпионат мира у вас?

— Не знаю, кто выиграет, но финал Испания — Россия будет интересен.

— Что можете сказать о российской премьер-лиге?

— Нужно рассматривать российскую лигу как отрасль. Перед Россией стоит большой путь: необходимо улучшить бизнес, увеличить экономические показатели. России еще есть, куда стремиться. И для этого у нее есть необходимые ресурсы.

Нужно будет уделить внимание финансовому контролю. Это важный фактор. Мы, например, понижали статус клуба за неисполнение обязанностей. Не будет роста без финансового контроля. Отсутствие контроля приводит к увеличению долгов.