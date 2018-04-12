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Тебас: «Не будет роста российских клубов без финансового контроля»
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Тебас: «Не будет роста российских клубов без финансового контроля» 

Евро-футбол.Ру 49 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас на конференции Marspo призвал российские футбольные власти внедрить финансовый контроль. Его слова приводит корреспондент портала "Евро-Футбол.Ру" Белла Гаургашвили.
— Какие прогнозы на чемпионат мира у вас?
— Не знаю, кто выиграет, но финал Испания — Россия будет интересен.
— Что можете сказать о российской премьер-лиге?
— Нужно рассматривать российскую лигу как отрасль. Перед Россией стоит большой путь: необходимо улучшить бизнес, увеличить экономические показатели. России еще есть, куда стремиться. И для этого у нее есть необходимые ресурсы.
Нужно будет уделить внимание финансовому контролю. Это важный фактор. Мы, например, понижали статус клуба за неисполнение обязанностей. Не будет роста без финансового контроля. Отсутствие контроля приводит к увеличению долгов.
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