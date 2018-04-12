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Единороссы на конференции в мае обсудят обновление партии и реализацию послания президента
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Единороссы на конференции в мае обсудят обновление партии и реализацию послания президента 

ТАСС 43 минуты назад
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. "Единая Россия" на партийной конференции 18-19 мая обсудит вопросы обновления партии и ее участие в реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщил в четверг секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак на заседании президиума генсовета партии.
По его словам, партконференция пройдет в формате расширенного заседания высшего и генерального советов.
"Рассмотрим вопросы по двум стратегическим направлениям работы — обновление партии и участие в реализации послания президента Федеральному собранию", — проинформировал Турчак.
Он также уточнил, что будет обсуждаться подготовка к предварительному голосованию по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы, вопросы партийного строительства, «повышение эффективности партийных проектов».
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