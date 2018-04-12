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Турчак: единороссы будут расценивать как провокации публикации о расколе в партии
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Турчак: единороссы будут расценивать как провокации публикации о расколе в партии 

ТАСС 45 минут назад
Фото: ER.RU
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. "Единая Россия" будет рассматривать как информационные провокации публикации о якобы имеющемся расколе между партией и фракцией единороссов в Госдуме. Об этом заявил в четверг секретарь генсовета партии Андрей Турчак на заседании президиума генсовета.
По его словам, в последнее время в некоторых СМИ и Telegram-каналах муссируются разного рода предположения о том, что между партией и фракцией единороссов есть напряжение и рассогласование работы.
"Пользуясь случаем, хотел бы сказать, что это не так, и мы подобного рода домыслы и публикации будем рассматривать как информационные провокации", — сказал Турчак.
Ранее на заседании президиума было принято решение о том, что лидер фракции «Единой России» в Госдуме, экс-секретарь генсовета партии Сергей Неверов будет курировать в генсовете координацию и синхронизацию работы депутатских объединений единороссов в законодательных и представительных органах власти регионального и местного уровня.
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