Турчак: единороссы будут расценивать как провокации публикации о расколе в партии

По его словам, в последнее время в некоторых СМИ и Telegram-каналах муссируются разного рода предположения о том, что между партией и фракцией единороссов есть напряжение и рассогласование работы.

"Пользуясь случаем, хотел бы сказать, что это не так, и мы подобного рода домыслы и публикации будем рассматривать как информационные провокации", — сказал Турчак.