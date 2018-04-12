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«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Ромы»
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«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Ромы» 

Soccer News 46 минут назад
Фото: Soccer News
Защитник «Ромы» Костас Манолас может продолжить карьеру на Туманном Альбионе, сообщает Tribalfootball.
По информации источника, в услугах 26-летнего грека заинтересован "Манчестер Юнайтед". Отмечается, что бывший главный тренер «красных дьяволов» Алекс Фергюсон, посетивший ответный четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов между «Ромой» и «Барселоной», следил не только за защитником «сине-гранатовых» Самюэлем Умтити, но и за ведущим центрбеком «волков».
В этом сезоне Манолас сыграл за «Рому» 33 матча и забил 4 гола. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
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