«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Ромы» 

Защитник «Ромы» Костас Манолас может продолжить карьеру на Туманном Альбионе, сообщает Tribalfootball.
По информации источника, в услугах 26-летнего грека заинтересован "Манчестер Юнайтед". Отмечается, что бывший главный тренер «красных дьяволов» Алекс Фергюсон, посетивший ответный четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов между «Ромой» и «Барселоной», следил не только за защитником «сине-гранатовых» Самюэлем Умтити, но и за ведущим центрбеком «волков».
В этом сезоне Манолас сыграл за «Рому» 33 матча и забил 4 гола. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.