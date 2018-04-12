Футболист ЦСКА Игнашевич считает, что Венгер — один из самых сильных тренеров в истории

"Венгер — один из самых сильных тренеров в истории футбола, его титулы, победные серии, время пребывания у руля клуба говорят сами за себя. Стиль игры его «Арсенала» всегда привлекал всеобщее внимание, из года в год тренер проповедует красивый, атакующий, техничный футбол, несмотря на статус соперника, доверяет молодым футболистам. «Арсенал» никогда не закрывается и не играет на отбой. Хотя команда [в нынешнем сезоне] играет крайне нестабильно, зато имеет топ-тренера, топ-футболистов", — сказал Игнашевич.

Также защитник добавил, что текущий сезон Лиги Европы отличается от победного для ЦСКА Кубка УЕФА в сезоне-2004/05. «Жребий [плей-офф Кубка УЕФА в сезоне-2004/05] был более благожелательным, не то, что сейчас. Тогда была сетка, и в четвертьфинале, обыграв „Осер“, мы уже знали, что нас ждет победитель пары „Парма“ — „Аустрия“. Сейчас соперники немного другие», — добавил он.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы между ЦСКА и «Арсеналом» пройдет в четверг в Москве, начало встречи — 22:05 мск. В первом матче в Лондоне ЦСКА проиграл со счетом 1:4.