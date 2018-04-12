Миха Мевля: Мы обязаны побеждать «Анжи»

— Как физически чуствуете себя перед игрой с «Анжи»? — У нас после «Краснодара» было два дня выходных, успели восстановиться и уже вовсю готовимся к «Анжи». Так что все нормально.

— Психологически команде, видимо, было непросто после проигрыша «Краснодару»? — Да, но если вспомнить, в той игре мы много создавали, атаковали. Естественно, поражение расстроило как нас, так и болельщиков. Но на предстоящую игру я смотрю с оптимизмом.

— Ваше мнение об «Анжи»? — Да, махачкалинцы внизу турнирной таблицы, но в этом тоже есть своя опасность. Этим, кстати, отличается российская лига — в ней любая команда может дать бой любой, вне зависимости от занимаемого места. Но мы играем дома при наших замечательных болельщиках. Так что обязаны побеждать «Анжи».