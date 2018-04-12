Ямальская «Единая Россия» подставит плечо Путину и проведет мягкий ребрендинг

Ямальские единороссы готовы подставить плечо президенту и взять курс на обновление партии. В эти минуты в Салехарде завершилось пленарное заседание, на котором партийцы подвели итоги работы дискуссионных площадок, которые в течение двух дней работали в окружной столице, Новом Уренгое, Надыме и Муравленко.

Сегодня в Салехарде работали шесть площадок, которые собрали более четырехсот человек. В дискуссиях участвовали чиновники, активисты, сторонники партии и общественники, то есть те, кто делает запрос и те, кто его исполняет. Вместе они пытались обозначить первоочередные проблемы, требующие решения на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Лидер ямальских единороссов, первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников процитировал слова из обращения Владимира Путина федеральному собранию и предложил модераторам подвести итоги работы площадок.

По словам модераторов, работа площадок проходила бурно. Например, «Социальная политика» собрала более 150 человек, причем дискуссия вышла за рамки отведенного времени почти на час. Говорили о сохранности здоровья, общем падении рождаемости при росте появления в семьях третьих детей, ипотеке, ЖКХ, тарифах, гибком рабочем графике для людей старшего поколения, мостах и дорогах, экологии и многом другом. Все это позволило сформировать предложения, которые в последующем будут реализованы.

Что же касается обновления партии, то свежую кровь добавят молодые, показавшие на прошедших президентских выборах высокую активность. Сегодня доля молодежи в партии составляет около 25 процентов. Также усилится работа с отделениями на местах, что позволит расширить влияния партии и привлечь к реализации послания президента широкий круг населения.