Геннадий Костылев: «В Лондоне Головин должен был сыграть сильнее. Может, сегодня получится»

Бывший главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев дал прогноз на сегодняшний ответный матч 1/4 финала между армейцами и «Арсеналом». Первая встреча прошла в Лондоне, англичане победили со счетом 4:1.

— Как по-вашему — есть ли у москвичей шанс подхватить тенденцию Лиги чемпионов, и пройти дальше как «Рома» против «Барселоны»?

— Хотелось бы, но… ЦСКА уступил в первый игре не потому, что «Арсенал» оказался гораздо сильнее, а потому, что некоторые футболисты красно-синих выпали из-за мандража, не были похожи сами на себя. Для того, чтобы ликвидировать отставание, нужны железный характер, воля, уверенность в собственных силах. У нас, к сожалению, часто встречается обратное. Самое главное для армейцев в Москве — психология, необходимо выйти на поле без страха. Гончаренко, наверное, знает, что делать в этой ситуации. В родных стенах, может быть, волнение уйдет, и команда станет выглядеть намного лучше, чем на выезде. ЦСКА не настолько слабее «Арсенала», чтобы уступать ему разгромно.

— Головин здорово проявил себя в Лондоне. Способен ли он повторить это на «ВЭБ Арене»?

— Александр по нашим меркам парень талантливый, но, думаю, что мог сыграть в матче на выезде гораздо сильнее. Надеюсь, сегодня это получится. Головин быстрый, ловкий, подвижный, но пора уже переходить на более высокий уровень. Если попадет в Европу, то там предъявят более серьезные требования. Но и поучиться будет чему.

— С каким счетом завершится сегодняшняя встреча?

— Армейцам по силам победить, нужно лишь добавить спортивной наглости и уверенности в своих силах. Желаю ЦСКА показать хороший футбол — пусть даже если не выйдут в полуфинал, то порадуют болельщиков игрой. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Напомним, что ответная игра ЦСКА — «Арсенал» состоится сегодня и начнется в 22.05 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн текстовую-трансляцию встречи.