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ФК «Зенит» намерен пригласить молодежные составы китайских клубов в Россию
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ФК «Зенит» намерен пригласить молодежные составы китайских клубов в Россию 

ТАСС 31 минуту назад
ПЕКИН, 12 апреля. /ТАСС/. Руководство санкт— петербургского «Зенита» намерено пригласить молодежные составы китайских футбольных клубов в Россию. Об этом сообщил журналистам главный тренер молодежного состава «Зенита» Александр Горшков.
Молодежный состав «Зенита» выиграл в четверг в Пекине товарищеский матч у китайского клуба «Гоань» со счетом 3:1.
Как отметил Горшков, команда хочет пригласить «Гоань» и другие молодежные составы китайских клубов посетить Россию. «Мы надеемся наладить связи. Хотим пригласить китайскую сторону, молодежные команды приехать к нам в академию. Завтра будем общаться [с руководством клуба „Гоань“] и хотим сделать это предложение, чтобы взаимодействовать более тесно», — указал он.
По его словам, в Китае в настоящее время наблюдается футбольный бум. «В Китае есть большой интерес к футболу. Полагаю, что это правильный путь», — резюмировал главный тренер молодежного состава «Зенита».
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