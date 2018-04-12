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В УМВД России на комплексе «Байконур» прошел День космонавтики
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В УМВД России на комплексе «Байконур» прошел День космонавтики 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 31 минуту назад
Сотрудниками Отдельного батальона полиции УМВД России на комплексе «Байконур» были организованы и проведены мероприятия, посвящённые полёту в космос первого космонавта Земли Юрия Гагарина.
В мероприятиях приняли участие сотрудники УМВД и их семьи, а также представители Общественного совета при УМВД и Совета ветеранов Управления.
Стражи правопорядка пробежали «Полицейскую эстафету» от стартового комплекса площадки до административного здания Отдельного батальона полиции. Протяжённость дистанции составила 5 км. Также среди сотрудников УМВД прошли соревнования по армрестлингу, гиревому спорту, велопробегу. Победителям спортивных соревнований были вручены медали, кубки и грамоты.
Сотрудники полиции приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику Юрия Гагарина.
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