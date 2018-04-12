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Видео: Отчаянный блогер засыпал сахар в бензобак «Короллы»
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Видео: Отчаянный блогер засыпал сахар в бензобак «Короллы» 

Quto.ru 33 минуты назад
Фото: Quto.ru
Слышали про популярный эксперимент с засыпанием сахара в бензобак автомобиля? Все бы хотели его провести, но желающих осуществить опыт на практике почему-то не нашлось. А, секундочку, один все же есть — блогер из проекта «Гараж 54». Он засыпал кило сахара в бензобак старой Тойоты Короллы, после чего завел двигатель и проверил, будет ли машина работать.
Тойота завелась, не подав признаков серьезной поломки. Автор эксперимента обратил внимание, что сошел с ума датчик температуры двигателя и появился странный стук из-под днища, но вряд ли это связано с сахаром: просто сама машина старая и убитая. В целом же движок работал ровно и стабильно. По мнению блогера, максимум что может случиться в теории: засорение карбюратора и топливной системы, после чего их придется промывать. Но не более.
Впрочем, наша редакция видела и другие опыты с сахаром — более основательные, с разбором двигателя после эксперимента. И там последствия были весьма плачевны. Так что лучше воздержитесь и просто посмотрите этот ролик. Читайте статью на QutoЧитайте также:Видео: Электрический smart оказался настоящим чудовищемТайваньцы разработали внедорожный гиперкар Miss RВидео: Псевдомажоры на «Камри» решили срезать через подземку
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