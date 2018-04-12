Юдин о назначении Воробьева: «Получается все то же самое, только сбоку»

«Получается все то же самое, только сбоку. Воробьев? Он уже давно на тренерском мостике. За это время в Магнитогорске научился тренерской работе, доказал. Это не значит, что все получается, но по тренерской линии прорвался. Кто сделает это, тому повезло — дальше нужно показать результат. В Магнитогорске у него получилось, теперь идет на другую вершину. Дай бог, чтобы все получилось в сборной», — сказал Юдин.

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