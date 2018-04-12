Юдин о назначении Воробьева: «Получается все то же самое, только сбоку» 

Хоккейный эксперт, один из самых известных российских тафгаев, экс-защитник ряда клубов российской хоккейной Суперлиги и сборной России Александр Юдин прокомментировал назначение Ильи Воробьева исполняющим обязанности главного треенра сборной России. Олег Знарок будет консультантом.
«Получается все то же самое, только сбоку. Воробьев? Он уже давно на тренерском мостике. За это время в Магнитогорске научился тренерской работе, доказал. Это не значит, что все получается, но по тренерской линии прорвался. Кто сделает это, тому повезло — дальше нужно показать результат. В Магнитогорске у него получилось, теперь идет на другую вершину. Дай бог, чтобы все получилось в сборной», — сказал Юдин.
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