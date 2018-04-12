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Школа №1174 подвела итоги первенства по волейболу
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Школа №1174 подвела итоги первенства по волейболу 

Вестник Бутова 26 минут назад
Фото: Вестник Бутова
Участниками школьного первенства были ученики 9-11 классов. Первенство включало семь соревновательных дней — и вот теперь подводит итоги.
Финальная игра прошла 6 апреля, а затем началось определение победителя по наибольшей сумме набранных очков.
В итоге выяснилось, что наибольшее число побед одержал 9-«Б» класс, занявший первое место. Второй результат — у волейболистов 11-го «А», а третье место заняла команда десятиклассников.
Также была отмечена игра ребят из 9-го «А». Пусть они и не попали в тройку лидеров, но также демонстрировали достойную игру и волю к победе.
Мы поздравляем призёров, а спортсменам 9-го «А» говорим: «Ещё чуть-чуть — и успех к вам придёт!»
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