Школа №1174 подвела итоги первенства по волейболу

Участниками школьного первенства были ученики 9-11 классов. Первенство включало семь соревновательных дней — и вот теперь подводит итоги.

Финальная игра прошла 6 апреля, а затем началось определение победителя по наибольшей сумме набранных очков.

В итоге выяснилось, что наибольшее число побед одержал 9-«Б» класс, занявший первое место. Второй результат — у волейболистов 11-го «А», а третье место заняла команда десятиклассников.

Также была отмечена игра ребят из 9-го «А». Пусть они и не попали в тройку лидеров, но также демонстрировали достойную игру и волю к победе.

Мы поздравляем призёров, а спортсменам 9-го «А» говорим: «Ещё чуть-чуть — и успех к вам придёт!»