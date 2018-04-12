Рейчел Де Мита — ведущая NBA 2KTV в рубрике «Красота дня»

Ведущая NBA 2KTV раньше играла в баскетбол, а теперь сводит с ума баскетбольное телевидение.

В школьные годы Рейчел Де Мита играла в баскетбол и планировала стать профессиональным игроком. Не всё получилось, но баскетбольный мир своим присутствием она всё же одарила.

Сейчас она иногда ведёт матчи на сайдлайне и заглядывает в гости в комментаторские кабины.

Если вы спросите YouTube, как крутить баскетбольный мяч на пальце, он выдаст вам два с половиной миллиона результатов. Вот самый приятный, не благодарите.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале RachelAnnamarieDeMita.

Несмотря на то что сейчас Рейчел в основном участвует только в дружеских баскетбольных матчах, её трёхочковому позавидовала бы добрая половина игроков НБА.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» Рейчел Де Миты.

Да и проход ничего такой, в женской Евролиге бы точно не затерялась.

Посмотрите, какие красивые фонтаны и какое чёткое отражение пальм на стене здания. А какие необычные цветы на переднем фоне!

Впрочем, Де Мита и сама понимает, что антураж странный, даже спрашивает, все ли делают растяжку на бетоне с фонтанами на фоне. Конечно, Рейчел.

NBA 2K 18 и Де Мита на обложке. Просит прощения у Шакила О’Нила за то, что там не он. В общем-то, никто не против.

По выходным Рейчел Де Мита работает в приюте для домашних животных. Раньше она жила в доме, где нельзя было содержать одну-две кошки, а затем переехала и взяла. Говорит, самое сложное было выбрать, потому что в приюте она общалась с огромным количеством животных, которых хочется взять домой.

Если вы не прослезились, у вас нет сердца! Но иногда выходные приносят Де Мите походы в горы и йогу на свежем воздухе.

Говорит, 11-часовая фотосессия была весёлой. Всё будет весёлым, если на заднем фоне будет баскетбольное кольцо.

Главное — за всем этим великолепием жизни не забывать про баскетбол.

И про растяжку. Рейчел говорит, что растяжка о-ч-е-н-ь важна. Несмотря на то что для неё тянуться сложно, это позволило ей сильно улучшить атлетические навыки. «Уже не говоря про то, что я снова могу делать шпагат!» — добавляет Де Мита. Ох!

Почти два года назад девушка перестала есть всё, что связано с животными, и отказалась от кофе. Признаётся, что стала чувствовать себя просто прекрасно.

Популярность Де Миты возросла до такой степени, что её уже рисуют. Завораживающий фанарт!

Чувствуете весну? А сейчас?

NBA 2KTV не могли бы получить рекламу лучше, чем нанять на работу Рейчел Де Миту. В комментариях к почти каждому посту на её странице в «инстаграме» пишут, что она главная причина, почему люди всё ещё покупают NBA 2K.