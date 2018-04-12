Кормушки для птиц смастерили члены Молодежной палаты района

Молодежная палата района Орехово-Борисово Северное провела акцию «Помоги птицам весной» в среду, 11 апреля. Приурочена она была к Международному дню птиц, который традиционно отмечается 1 апреля.

Юные парламентарии и активные жители смастерили кормушки для птиц и развесили их на ветках деревьев парка «Царицыно».

— Члены Молодежной палаты также провели разъяснительные беседы с населением о необходимости кормления птиц правильной пищей, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» куратор молодежного движения района Анна Зайцева , — Всем желающим мы раздали памятки с перечнем корма, подходящим для пернатых.

Птицам ни в коем случае нельзя давать хлеб. Желательно подкармливать пернатых маленькими кусочками яблок, тыквенными семечками, льном и овсом.

По словам активистов, жители приветствовали их инициативу. Одна из участниц акции сказала:

— Я время от времени прихожу сюда не только что бы погулять с внуком, но и покормить птичек, ведь они дополняют общую картину нашего любимого парка.

Теперь жители района будут знать, как правильно кормить птиц.

Фото предоставила Анна Зайцева