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Кормушки для птиц смастерили члены Молодежной палаты района
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Кормушки для птиц смастерили члены Молодежной палаты района 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Молодежная палата района Орехово-Борисово Северное провела акцию «Помоги птицам весной» в среду, 11 апреля. Приурочена она была к Международному дню птиц, который традиционно отмечается 1 апреля.
Юные парламентарии и активные жители смастерили кормушки для птиц и развесили их на ветках деревьев парка «Царицыно».
— Члены Молодежной палаты также провели разъяснительные беседы с населением о необходимости кормления птиц правильной пищей, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» куратор молодежного движения района Анна Зайцева, — Всем желающим мы раздали памятки с перечнем корма, подходящим для пернатых.
Птицам ни в коем случае нельзя давать хлеб. Желательно подкармливать пернатых маленькими кусочками яблок, тыквенными семечками, льном и овсом.
По словам активистов, жители приветствовали их инициативу. Одна из участниц акции сказала:
— Я время от времени прихожу сюда не только что бы погулять с внуком, но и покормить птичек, ведь они дополняют общую картину нашего любимого парка.
Теперь жители района будут знать, как правильно кормить птиц.
Фото предоставила Анна Зайцева
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