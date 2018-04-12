В Великих Луках обсудили вопросы собственности Союзного государства

В городе Великие Луки Псковской области состоялось совместное заседание сразу нескольких комиссий Парламентского собрания (ПС) Союзного государства Беларуси и России. Согласно информации БелРос, обсуждались вопросы разработки, реализации и эффективности совестных программ и проектов, а также необходимость принятия нового порядка их разработки.

— Многие союзные программы показывают достаточно высокую эффективность, но существуют определенные моменты, которые требуется усовершенствовать, — отмечается в официальном сообщении администрации Великих Лук по итогам заседаний. — Так, необходимо регламентировать ответственность исполнителей программ за ненадлежащую их реализацию и за неэффективное использование средств бюджета Союзного государства, а также ограничить объемы бюджетного финансирования программ и усовершенствовать методику оценки эффективности.

При этом члены комиссий отметили, что Россия и Республика Беларусь ведут множество совместных проектов. Это, например, программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и по развитию системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства, программы «Комбикорм-СГ», «Автоэлектроника» и «ДНК-идентификация», программы в области повышения эффективности сельского хозяйства на основе инновационных технологий. Однако, как отметила член комиссии ПС по бюджету и финансам Ольга Политико, только в рекламных роликах можно ожидать, что результата «весь мир подождет».

— Результаты, полученные от реализации любых научно-технических программ должны коммерциализироваться, — подчеркнула она. — А у нас есть печальные примеры, когда мы разрабатывали какие-то новые вещества, продукты, но пока мы их коммерциализировали, в третьих странах уже успевали наладить их выпуск. Так быть не должно.

Поднимались в ходе заседания также вопросы урегулирования вопросов собственности, созданной или приобретенной за счет средств бюджета Союзного государства.

Отметим, что на этот раз в Великих Луках обсуждали злободневные вопросы члены сразу трех комиссий ПС: комиссии по законодательству и регламенту, по экономической политике, комиссии по бюджету и финансам, а также союзные парламентарии, представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России. По словам председателя комиссии ПС по законодательству и регламенту Артема Турова, такой формат совместной работы — довольно новый. Однако он уже доказал свою эффективность.

— Вопрос разработки и реализации программ можно назвать основным, ключевым для развития интеграционных процессов — как в экономике, так и в других сферах, — отметил Туров. — Для нас очень важно, чтобы все союзные программы успешно реализовывались, потому что работа каждой из них направлена на выполнение главной задачи, для которой создавалось Союзного государство — на улучшение жизни всех его жителей.