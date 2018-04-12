Ночная лига погрузилась во тьму. Детищу Путина грозит грандиозный скандал

Ночная хоккейная лига еще буквально пару лет назад была на пике своего развития. Задумка президента Владимира Путина по развитию любительского спорта, казалось, себя оправдала. Ночная лига стала драйвером развития спортивных организаций страны, прежде всего, хоккейных. С 2011 года Лига активно развивалась, а отечественный хоккей вернул былую популярность и престиж. Играть научился и сам президент Путин, который вместе с представителями федеральных и региональных элит, ветеранами спорта, известными артистами ежегодно участвует в гала-матче в финале фестиваля в Сочи.

Но уникальный проект может войти в пике. Смена топ-менеджмента НХЛ, проведенная около двух лет назад и призванная закрепить успех, на удивление экспертов и участников Лиги, привела к обратным результатам.

Субъективизм на льду

Седьмой фестиваль Ночной хоккейной лиги традиционно состоится в Сочи. Он пройдет с 3 по 17 мая. Правда, приехать на него смогут далеко не все команды: не попадают в том числе те, что до сих пор не пропускали ни одного турнира. Как рассказал «ФедералПресс» источник, близкий к НХЛ, руководство лиги установило особые требования к формированию составов клубов, играющих в дивизионе «Кубок Большого шлема». В официальном положении о фестивале новые «правила» не зафиксированы, они остаются «негласными».

По словам собеседника агентства, на фестиваль в Сочи для участия в «Кубке Большого шлема» команды (некоторые вообще никогда не играли в Ночной лиге) приглашаются лично руководством НХЛ. По какому принципу — непонятно. Под предлогом того, что количество участников ограничено, менеджмент Лиги отказывает многолетним участникам этого дивизиона.

Турниры и в некоторых других дивизионах организуются не по спортивному принципу. В том числе в «Лиге будущих чемпионов» и «Лиге чемпионов», в которую вошли победители региональных отборочных соревнований дивизиона 40+. И, опять же, критерии отбора команд отсутствуют.

Генеральный директор НХЛ Игорь Бахмутов пояснил ФП, что руководство Лиги «никак не могло регулировать процесс образования команд в стране». «Сколько команд получилось, сколько дивизионов образовалось — это не от нас зависело, а от случайностного фактора. В общей сложности в Сочи приедет 70 команд», — отметил Бахмутов.

Столичные хоккейно-кулуарные игры

Оскандалился в этом сезоне региональный этап Ночной лиги в Москве. Вопросы к организаторам у команд-участниц появились с самого начала турнира. Хоккеистам-любителям не предоставили ни четкого регламента соревнований, ни положения, которое теоретически региональные представители НХЛ должны были подписать с Москомспорта. Спорные моменты лишь обсуждались в соцсетях и внутри команд, но это ничего не изменило.

Любительские команды из Подмосковья потрясло то, что к ним неожиданно присоединились два столичных клуба — «Скоростная машина» и «Благовест». Это случилось после того, как стало понятно, что региональный турнир в Москве в дивизионе 40+ не состоится из-за нехватки участников. Двум столичным командам удалось схитрить: в этом сезоне они неожиданно перерегистрировались на территории ближайшего Подмосковья. Это позволило им сыграть в турнире в Московской области. И, более того, занять первые два места.

Хоккеисты из подмосковных клубов едва пытаются скрыть свое разочарование — слишком сильно чувство несправедливости. Как рассказал один из участников турнира, игроки «Скоростной машины» и «Благовеста» «сидят на зарплате», в отличие от других команд.

Но директор Лиги Игорь Бахмутов, судя по всему, относится ко всему спокойно. По его словам, турнир в дивизионе 40+ в Москве не состоялся «по объективным причинам», поэтому две команды и переориентировались на Подмосковье. Бахмутов признал, что «они действительно в спортивном плане сильны» (по сути, это означает, что равных им среди местных команд просто не было). Но и это, как полагает хоккейный функционер, совсем неплохо. Даже наоборот. «Когда такие команды выступают в чемпионате, те команды, которые против них играют, только приобретают навык и повышают уровень своего мастерства, — заявил Бахмутов »ФедералПресс» . — В любом случае мы имеем общую тенденцию: интерес к НХЛ только растет, и он ограничивается только тем, что не хватает льда (хоккейных площадок в муниципалитетах, — ред.)».

Кручу-верчу, «лишних» видеть не хочу

О справедливости в Ночной хоккейной лиге, похоже, забыли и при распределении квот для команд на финал фестиваля. Как рассказал источник ФП, в Сочи приедут сразу по три команды из Саратовской и Пензенской областей и Пермского края, хотя в этих регионах в отборочных соревнованиях участвовало только 12-15 команд. В Москве же в предварительном турнире играло около 100 команд, но в финал попали тоже три. Выглядит это, как минимум, не дифференцировано. Кстати, в прошлом году победителем финала Ночной лиги стала как раз столичная команда «Сталкер».

Отсутствие в нынешнем финале многолетних участников фестиваля гендиректор Лиги Игорь Бахмутов объяснил тем, что «желающих огромное количество». «Было решено разнообразить состав участников. Наверное, определенный элемент несправедливости при учете количества участников региональных этапов есть. Действительно, принцип у нас один: один дивизион — один регион, в Сочи едет победитель», — заявил Бахмутов, признавая существующие противоречия.

Есть и другая проблема. Источник ФП рассказал, что в Лиге сложилась нездоровая ситуация, связанная с допуском хоккеистов к соревнованиям. И все — из-за слабого контроля за соблюдением регламента и неэффективной работы мандатных комиссий. Таким образом на отборочные турниры в дивизионе «Лига Надежд» (самом массовом в структуре НХЛ — в нем играют более 8,7 тысячи спортсменов) попадают все больше выпускников хоккейных школ, хотя по правилам любительской Лиги они не имеют права в ней участвовать.

Как показывает практика, менеджмент НХЛ не стремится бороться с этими нарушениями. Напротив, процесс выявления таких игроков усложняется, и борьба менеджеров команд за справедливость сводится на нет. Некоторые участники Лиги даже поговаривают о том, что «с такой политикой идея развития любительского хоккея будет уходить на второй план, а играть в НХЛ станут те, кто после спортшколы не смог реализоваться в профессиональном спорте». По словам игрока-любителя Сергея Жигунова, таких среди участников Ночной лиги достаточно много. И они практически все известны. «Но они играют, а любители сидят. Где логика?!» — не понимает Сергей.

Кстати, сам Жигунов попал под раздачу. 35-летнего игрока обвинили в том, что в юности он играл за профессиональный клуб. Такое заключение было сделано на основании вырезки газетной заметки, опубликованной в 1999 году. Там было написано, что Сергей заявлен в составе команды «Химик».

Однако сам хоккеист рассказал «ФедералПресс», что он даже не присутствовал на том матче. В команду его приглашали, но, поскольку перспектив для развития не было никаких, он практически сразу ушел из нее. О том, что был заявлен на игру, Сергей, по его словам, даже не подозревал. В доказательство своих слов Жигунов представил в Ночную лигу справку из СШОР «Химик» о том, что он никогда не занимался в этой спортшколе. «Я понимаю, почему это было сделано: я много забиваю, и они не могут поверить, что это просто талант, а не опыт спортшколы. Ладно, если бы у меня нашли какую-то официальную игру, я мог бы понять, но ничего нет, я нигде не играл», — говорит хоккеист.

Еще один собеседник агентства объясняет, почему могла возникнуть такая ситуация (и не только с Сергеем). В советские годы профессиональные клубы просто вписывали в составы команд давно не играющих за них спортсменов, чтобы получать лишние командировочные.

Любопытно, что решение о дисквалификации Жигунова и ряда других игроков, было принято в разгар турнира, когда команды почти дошли до плейофф. Хотя провести тщательную проверку анкет можно и нужно было еще до старта соревнований. Дисквалифицированные участники сетуют на юридическую казуистику: в позапрошлом году было решение суда о том, чтобы допустить отдельных игроков в дивизионе 40+, которые имели за плечами опыт спортшкол, но никогда не играли профессионально (для возрастной группы старше 40 лет это допустимо). Но вскоре поменялся статус Лиги: было ООО «Ночная хоккейная лига», стал — Фонд «Ночная хоккейная лига». Как посчитало новое руководство НХЛ, то решение суда на Фонд не распространяется. «Жалко людей. Для них хоккей — это отдушина. Некоторым уже по 50 лет, жить-то осталось. Они жили хоккеем, тренировались зимой и летом. А сейчас — все», — отметил собеседник агентства.

Денежный вопрос

Неким кулуарным решением менеджментом НХЛ были установлены командные взносы. Размер денежного вклада участников в организацию турнира утверждается на региональных конференциях. Но на этот раз, например, команды из Москвы так и не узнали, кто, как и по каким критериям устанавливал размер взносов и, самое главное, на что они были потрачены. По словам источника «ФедералПресс», часть клубов уже готова обратиться в правоохранительные органы с требованием проверить финансовую деятельность Лиги.

Вопросы к денежным тратам возникают и у участников семи из восьми созданных групп московской «Лиги Надежд». Прежде всего, они касаются нецелевого использования командных взносов. Дело в том, что положение о проведении отборочного этапа фестиваля в Москве участникам не предоставили. Выходя на лед, команды даже не подозревали, что у них не будет шанса попасть в финал и поехать в Сочи. Формально матчи для 80 команд были проведены, каждая дисциплинированно оплатила свое участие в Лиге. Но все впустую.

В этой связи обращает на себя внимание еще один нюанс. В Москве стоимость катков для проведения отборочных игр экспертами оценивается примерно в 5 млн рублей. Но если учесть, что 80 команд из 91 заявившейся играли без шансов попасть на финал в Сочи (и организаторы не могли об этом не знать), целесообразность расходования таких денег вызывает большие сомнения.

Общую смету расходов на организацию региональных турниров и финальной части — фестиваля в Сочи топ-менеджмент Лиги не афиширует. «Это элемент такой… Я, честно говоря, не хотел бы его раскрывать, — отметил Бахмутов в разговоре с корреспондентом „ФедералПресс“. — Но, поверьте, у нас система взаимоотношений с регионами выстроена четко. На проведение финала в Сочи средств хватает».

При этом он отметил, что «у каждого региона есть свой финансовый взгляд на проведение своего отборочного этапа». Все исходят из собственных финансовых возможностей и возможностей команд-участниц, поэтому сметы расходов везде разные.

Какую роль в формировании сегодняшней финансовой политики нового менеджмента Ночной лиги сыграл (и играл ли) обвиняемый в организованной преступной деятельности Магомед Магомедов , еще будут выяснить правоохранительные органы. Но отсутствие прозрачности в финансовом планировании и отчетности уже не первый раз становится поводом для критики действующего руководства НХЛ со стороны регулярных участников.

Ценность борьбы

Лучший снайпер чемпионатов мира 1977 и 1978 годов, заслуженный мастер спорта СССР Борис Михайлов , говоря о ценности любительского хоккея, отметил, что «человек, как может, так и играет». «Народ на энтузиастов с удовольствием ходит, люди болеют за них. Можно сказать, что через сыновей и внуков идет приобщение к хоккею. А ведь это здорово, — считает Михайлов. — У участников НХЛ есть огромное желание играть, огромное стремление победить, а получается не у всех. Но ведь главное — идет честная и вполне спортивная борьба».

Однако с такими подходами к организации и проведению турнира, об истинной спортивной борьбе можно говорить лишь на льду. В кабинетах же менеджеров Ночной лиги о спортивной чести, видимо, просто забыли.

Добавим, что в этом году в отборочных турнирах приняли участие 933 команды из 75 регионов. В финале седьмого фестиваля Ночной лиги выступят 158 команд. Игры пройдут с 4 по 16 мая в Сочи. В них будут участвовать даже женщины — в специальном дивизионе «Амазонки». А традиционный гала-матч с участием президента Владимира Путина состоится 10 мая.