Главная гонка: как Михаэль Шумахер борется за жизнь

В декабре 2013 года Михаэль с семьей отправился на французский горнолыжный курорт Мирабель — это Рождество обернулось для гонщика трагедией. Во время спуска с сыном и его друзьями Шумахер покинул пределы выделенной трассы, где наехал на скрытый под снегом камень, потерял равновесие и упал — шлем на голове мужчины треснул от удара о выступ скалы. Прибывшие на место происшествия спасители сообщилb, что пострадавший поначалу находился в сознании, но во время транспортировки его состояние резко ухудшилось. Вертолетом Михаэля доставили в Мутье, затем перевели в больницу Гренобля, где сделали две операции и ввели в искусственную кому.

3 января 2014 году Шумахеру исполнилось 45 лет — в этот день рядом с мужчиной в палате находились его близкие, а у стен госпиталя собрались стони фанатов гонщика. «Мы все знаем, что он боец и что он не сдастся», — с благодарностью отреагировала на тихую акцию семья спортсмена. Увы, больше сказать было нечего: состояние оставалось стабильным, но критическим, врачи не брались делать прогнозы. Первые долгожданные перемены произошли к концу месяца. Жизни мужчины больше ничего не угрожало, доктора начали постепенно выводить его из комы — процесс растянулся до весны. В мае Шумахер пришел в себя — говорить и передвигаться не мог, но родных узнавал. В середине июня менеджер гонщика Сабина Кем сообщила, что Михаэль выписан из госпиталя — дальше последовали месяцы реабилитации сначала в Лозанне, затем в домашних условиях.

Официальная информация о состоянии звезды «Формулы-1» появлялась довольно редко, а после его перевода домой и вовсе иссякла. "Здоровье Михаэля не является общественной темой, поэтому мы не собирается давать никаких комментариев. Мы приложим все усилия, чтобы сберечь его частную жизнь Михаэль всегда стремился не предавать огласке свою личную жизнь, даже во времена самого большого успеха", — твердо заявила Сабина Кем. И все ее дальнейшие комментарии сводились примерно к тому же — никаких комментариев. Поклонникам оставалось ловить обрывки фраз, сказанных в окружении Шумахера, — одна из таких принадлежит журналисту Sky Sport Антонио Боселли:

"Шуми (Шумахер) плачет, когда слышит свою жену и детей. Кажется, что это печальная новость, но на самом деле это хороший признак его возвращения к жизни".

Охота за наживой

Несмотря на отсутствие официальной информации, фрагменты данных о Шумахере то и дело всплывали — и тут же в поисках хоть какой-то надежды рассматривались публикой под микроскопом. Происходили и из ряда вон выходящие случаи. Так, злоумышленник сумел украсть несколько страниц из медицинской карты Михэля и попытался продать их примерно за 50 000 долларов. Вора быстро поймали и поместили под стражу. Но до суда дело не дошло: похититель свел счеты с жизнью в камере изолятора.

Позднее наделала шума фотография, якобы сделанная во время работы врачей с гонщиком. В конце 2016 года представители нескольких зарубежных СМИ получили предложение купить снимок с идущим на поправку Михаэлем за 1 миллион евро — прокуратура сообщила об инциденте близким и начала проверку по делу. Папарацци действительно не раз пытались проникнуть в клинику (и даже под видом священника), но никому этого не удалось — кадры гонщика не появлялись более четырех лет.

Вмешательство в частную жизнь заканчивалось судом и для журналистов. Немецкое издание Bunte опубликовало весьма обнадеживающую статью — в материале сообщалось, что Шумахер ходит с помощью врачей и уже может поднять руку. Его представителям пришлось перервать молчание: положительных перемен на самом деле не наблюдалось, а заголовок публикации «Это почти Рождественское чудо — Михаэль Шумахер снова может ходить» оказался «уткой».

"Подобные заявления являются безответственными спекуляциями, которые порождают ложные надежды на выздоровление Шумахера", — выступила в суде Сабина Кем.

Михаэль Шумахер с женой в 2011 году. Globallook

"Он продолжает бороться"

15 врачей, ухаживающих за Шумахером, 20 миллионов евро за лечение, вес в 45 килограммов из-за атрофии мышц, в 140 тысяч долларов за еженедельный уход — что из этого правда? Ситуация не изменилась и по сей день: близкие гонщика скупы на слова ("Прогресс есть, но он медленный", — самое содержательное высказывание), а противоречивая информация продолжает поступать. В октябре прошлого года портал Auto-bild сообщил, что Михаэль вновь впал в кому и круглосуточно подключен к аппаратам жизнеобеспечения. «К сожалению, он в коме, но из последних сил борется за жизнь. Все близкие постоянно рядом с ним, однако видеть происходящее очень тяжело», — приводило издание слова близких. Примерно в то же время в прессу просочилась еще одна новость: будто семья Михаэля ведет переговоры с американской клиникой, специализирующейся на травмах мозга — неподтвержденная, маловероятная, но все же надежда.

Фактов мало. Заявлений — еще меньше. «Он продолжает бороться», сказанное на открытии парижского Зала славы автоспорта, — то немногое, что есть у поклонников за последние месяцы. «Продолжай бороться!» — с этими словами — мысленно, в социальных сетях — обращались к Шумахеру чаще всего. Призыв перерос в инициативу «Keep Fighting», созданную семьей спортсменка в поддержку всех людей, столкнувшихся с жизненными сложностями. Теперь движение — благотворительный фонд, в конце прошлого года отметивший первый день рождения. О годовщине в своем микроблоге сообщил сын знаменитого спортсмена Мик Шумахер

"Спасибо всем, кто поддерживает нас и вдохновляет других не сдаваться».