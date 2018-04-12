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Савин, Ловчев и Валуев заложили капсулу со спортивными пожеланиями потомкам
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Савин, Ловчев и Валуев заложили капсулу со спортивными пожеланиями потомкам 

Советский спорт 1 час назад
В церемонии закладки капсулы принимали участие бывший футболист Евгений Савин, советский футболист Юрий Ловчев, экс-боксер Николай Валуев, телеведущая Мария Орзул, юный шахматист Миша Осипов, знаток «что, где, когда?» Борис Левин и соучредительница благотворительного фонда «Созвездие добра» Ольга Журавская.
Послание потомкам зачитал экс-чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев.
Главной целью акции является популяризация спорта в России. Капсула будет вскрыта ровно через 25 лет.
Участники мероприятия запустили флешмоб в соцсетях #письмопотомкам.
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