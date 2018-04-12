Савин, Ловчев и Валуев заложили капсулу со спортивными пожеланиями потомкам

Послание потомкам зачитал экс-чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев.

Главной целью акции является популяризация спорта в России. Капсула будет вскрыта ровно через 25 лет.

Участники мероприятия запустили флешмоб в соцсетях #письмопотомкам.