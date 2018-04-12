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Болт: хочу серьёзно заниматься футболом и надеюсь в будущем связаться с «МЮ»
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Болт: хочу серьёзно заниматься футболом и надеюсь в будущем связаться с «МЮ» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Восьмикратный олимпийский чемпион, ямайский спринтер и давний болельщик «Манчестер Юнайтед» Усэйн Болт в очередной раз выразил желание серьёзно заниматься футболом и в будущем попробовать свои силы в стане манкунианцев.
«Вы не увидите меня в Токио на Олимпиаде-2020. Рекорды должны быть побиты. Надеюсь, мои рекорды не будут побиты просто так, а сделает это кто-то талантливый и целеустремлённый.
Я хочу серьёзно заниматься футболом. Работаю в этом направлении с дортмундской «Боруссией». Там мне рассказывают, что я должен делать и над чем работать. Я пока не связывался с «Манчестер Юнайтед». Надеюсь сделать это в будущем», — сказал Болт на пресс-конференции.
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